Brésil : le staff technique de Carlo Ancelotti prend forme

L’avenir de Carlo Ancelotti semble tout tracé. Il devrait quitter le Real Madrid dans les prochains jours ou prochaines semaines pour occuper le poste de sélectionneur du Brésil. L’Italien pourrait même être sur le banc pour les prochaines rencontres internationales en Équateur (4 juin) et contre le Paraguay (9 juin) dans le cadre des éliminatoires au prochain Mondial. Du côté de la CBF, tout a l’air prêt pour l’accueillir, comme l’indique Globo Esporte.

L’optimisme est de mise à la fédération. Pour le média, le staff technique d’Ancelotti est déjà en partie constitué. Il sera accompagné de son fils Davide Ancelotti, lequel était plutôt pressenti pour voler de ses propres ailes, et de Francesco Mauri. Un préparateur physique sera également nommé mais il devra être Brésilien. Enfin, "Carletto" a demandé qu’un ancien de la Seleçao soit à ses côtés. Le nom de Juan, ancien international (77 sélections, 7 buts) entre 2001 et 2010, est cité. L’ancien défenseur central du Bayer et de la Roma a disputé les Coupes du mondes 2006 et 2010.