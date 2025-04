Davide Ancelotti veut quitter les jupes de son père Carlo !

Carlo ne sera pas le seul Ancelotti qui quittera Madrid cet été. Alors que l’expérimenté tacticien italien va sauf énorme retournement de situation faire ses valises, son fils Davide va lui aussi quitter le Santiago Bernabéu. Mais cette fois, l’entraîneur adjoint du Real Madrid ne suivra pas son père dans ses nouvelles aventures, puisqu’il a décidé de prendre son envol et d’assumer le rôle d’entraîneur principal. Pas chez les Merengues, mais ailleurs, évidemment.

Celui qui a notamment été le coach de la bande de Vinicius Jr face à Alavés suite à la suspension de son père a ainsi envie de lancer sa carrière, comme l’indique le journal Relevo. L’Italien de 35 ans, membre du staff de son père depuis ses 24 ans et passé par le Bayern, Naples ou Everton en plus du Real Madrid a déjà fait appel aux services d’une agence pour qu’elle lui trouve un club, de préférence dans un top championnat européen. Il a déjà eu des réunions pour étudier des possibilités intéressantes en vue de cette saison 2025/2026.

Une belle cote en Europe

Celui qui a déjà refusé des offres de Leicester, d’Arabie saoudite et de Reims dans un passé récent a en plus une belle cote, en Italie notamment. Les dirigeants de clubs sont conscients de son importance dans les derniers succès obtenus par son père, et c’est par exemple lui qui avait décidé de faire entrer Joselu en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern la saison dernière, avec un doublé de l’attaquant espagnol qui a qualifié les Merengues pour la finale. Clairement, Davide est bien plus qu’un simple "fils de".

Son objectif, en plus d’entraîneur dans l’élite du football européen, est aussi de trouver un projet dans lequel il puisse avoir du temps pour appliquer sa méthode. Il n’acceptera pas n’importe quel poste et sera sélectif, à tel point qu’il serait même prêt à continuer sous les ordres de son père, au Brésil éventuellement, dans le cas où aucune proposition ne soit jugée satisfaisante. Affaire à suivre…