Gaël Clichy annonce son départ du staff des Espoirs

Arrivé en août 2023 dans le staff de Thierry Henry, Gaël Clichy a pris la décision de quitter son poste de sélectionneur adjoint de l’équipe de France Espoirs. L’ancien défenseur d’Arsenal a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram ces dernières heures, lui qui épaulait depuis l’été dernier Gérald Baticle. Sans en dire trop sur son avenir, il s’est dit "excité" par sa prochaine étape.

«C’est une journée douce mais amère, puisque que je quitte mon rôle avec l’équipe de France Espoirs. Tout d’abord, un énorme merci à ceux qui ont cru en moi et qui m’ont donné cette opportunité : Thierry Henry pour sa confiance et pour m’avoir laissé apprendre de l’un des plus grands esprits du football de tous les temps. Gerald Baticle pour ta foi en mon travail. Le président Diallo et tout le monde à la FFF pour avoir créé les meilleures conditions possibles pour que nous puissions travailler. Et bien sûr, un énorme merci aux joueurs. Votre talent, votre éthique professionnelle et votre ouverture ont rendu cette expérience incroyablement spéciale (…) Il est temps de passer à l’étape suivante. Excité pour ce qui nous attend», a-t-il indiqué sur Instagram. Clichy avait notamment participé à l’épopée des Bleus l’été dernier marquée par une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris.