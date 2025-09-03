Menu Rechercher
Youssef Aït-Bennasser va signer à Kayserispor

Youssef Aït Bennasser en conférence de presse @Maxppp

Et revoilà des nouvelles de Youssef Aït Bennasser. Le milieu de terrain marocain, passé par Monaco, Bordeaux, Nancy ou encore Saint-Étienne, a quitté la France il y a quelques années maintenant. D’abord parti en D2 turque, le joueur de 29 ans a rapidement fait ses preuves et retrouvé son football avec Adanaspor.

Après deux saisons en D1 avec le club de Samsunspor, l’international marocain (22 sélections) va rester en Süper Lig. Selon nos informations, il va s’engager avec le club de Kayserispor. Il passe actuellement sa visite médicale et signera dans la foulée un contrat de deux saisons, plus une en option en cas de qualification en Coupe d’Europe. Le joueur formé à Nancy a refusé des offres d’Iran, d’Arabie saoudite, des Émirats, mais aussi d’un club français.

Voir tous les commentaires (6)
