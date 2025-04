La Juventus tient déjà les successeurs de Randal Kolo Muani et Dušan Vlahović !

La Juventus traverse une période de chamboulement historique. Alors que Thiago Motta avait été nommé pour prendre les rênes de l’équipe, coup de théâtre : l’ancien coach de Bologne a finalement quitté le projet avant même de réellement démarrer. C’est donc Igor Tudor qui a été appelé en urgence pour reprendre la barre. Connu pour sa rigueur et son caractère volcanique, Tudor hérite d’un vestiaire en reconstruction, avec la lourde mission de relancer une Vieille Dame en quête d’identité et de résultats. La saison dernière a laissé un goût amer et la campagne actuelle n’est guère mieux : la Juventus pointe actuellement à une décevante 5ème place en Serie A, n’étant pas encore assurée de jouer la Ligue des Champions. En Coupe d’Italie, la Juve a violemment été sortie par Empoli, tandis que l’AC Milan a brisé les rêves turinois de Supercoppa. Le mercato à venir sera donc crucial pour poser les fondations d’un nouveau cycle ambitieux.

Entre limitations budgétaires et pressions sportives, la Juventus devra frapper juste et fort pour ne pas s’enliser dans une crise plus profonde. Dans ce contexte instable, l’attaque est l’un des chantiers prioritaires. Randal Kolo Muani, que la Juventus espérait voir exploser sous Thiago Motta, n’entre plus aussi clairement dans les plans du nouveau staff d’Igor Tudor. Son rendement jugé insuffisant et ses difficultés d’adaptation laissent planer le doute sur son avenir. Auteur de seulement 5 buts en Serie A, l’ancien buteur de Francfort n’a jamais réellement trouvé sa place dans un système en manque de créativité. De plus, avec un Dusan Vlahovic dont les performances restent en dents de scie, la direction sportive envisage déjà un remplacement. Sous l’impulsion de Tudor, de nouvelles pistes sont étudiées pour offrir à la Juventus un vrai renouveau offensif, capable de redonner espoir aux tifosi et de repositionner le club parmi les cadors européens.

Trois profils de Serie A déjà sondés

Selon les informations du journal italien Tuttosport, la direction turinoise vise déjà plusieurs joueurs pour remplacer Randal Kolo Muani et Dušan Vlahović qui pourraient bien quitter le Piémont dans les prochains mois - surtout dans le cas de l’attaquant serbe. Ainsi, les Bianconeri ont coché le nom de Mateo Retegui de l’Atalanta Bergame. Ademola Lookman plaît aussi à la Juventus, mais il est davantage vu comme un deuxième attaquant alors que l’ancien joueur du Genoa serait le renfort parfait. Cependant, la Dea a fixé un prix important pour lui : il faudrait au moins 50 millions d’euros pour l’international italien qui a un salaire modeste, mais qui répondrait aux besoins de la Juventus. Les chiffres parlent alors en faveur du meilleur buteur de Serie A actuel, capable d’inscrire 26 buts en 44 apparitions. Le rêve de Cristiano Giuntoli reste Victor Osimhen, mais les négociations potentielles avec Naples sont compliquées et un coût d’environ 70 millions d’euros avec un salaire brut à deux chiffres effraie le club.

En plus de Rasmus Hojlund de Manchester United et de Jonathan David, qui sera libéré gratuitement par Lille, une possible surprise, selon le journal turinois, pourrait s’ajouter avec le jeune Liam Delap d’Ipswich Town, évalué entre 35 et 40 millions d’euros, mais qui possède de nombreux intérêts de la Premier League. Comme évoqué précédemment, la Juventus doit opérer une véritable révolution sur le plan offensif. En plus du joueur destiné à remplacer Vlahovic, le club prévoit également de recruter un nouvel attaquant remplaçant. L’objectif est de trouver un profil capable de remplir ce rôle plus efficacement qu’Arkadiusz Milik, longtemps écarté la saison dernière en raison d’une blessure. Le remplaçant recherché devrait être un jeune talent émergent de Serie A, avec un coût d’acquisition raisonnable. Dans cette optique, deux noms se détachent : Nikola Krstović de Lecce et Lorenzo Lucca de l’Udinese, tous deux valorisés à environ 25 millions d’euros. La Vielle Dame risque de s’offrir un sacré lifting cet été.