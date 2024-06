L’ASSE officialise la vente du club

C’était annoncé et c’est désormais officiel. L’AS Saint-Étienne vient tout juste d’officialiser la vente du club au groupe canadien Kilmer Sports auprès de ses actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. «Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre ! Kilmer Sports est désormais le nouvel et unique actionnaire de l’AS Saint Etienne. Ivan Gazidis devient le président du club, avec Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld à ses côtés. Une nouvelle page de la riche et prestigieuse histoire de l’ASSE s’ouvre aujourd’hui. Kilmer Sports souhaite développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine, et dans le centre de formation», précisent les Verts.

«Je remercie Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour leur engagement sans faille au service du club pendant plus de vingt ans. Nous voulons construire sur ce qui fait la force de l’ASSE depuis toujours : son histoire, ses valeurs et l’engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France», a déclaré Ivan Gazidis, président de Kilmer Sports et nouveau président de l’ASSE. Une annonce au lendemain de la montée de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, après son succès contre le FC Metz.