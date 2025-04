Ligue 1 : Strasbourg retrouve le succès en dominant l’ASSE et se replace à la cinquième place

Ce samedi, Strasbourg recevait l’AS Saint-Etienne pour un duel des opposés. Revigorés après leur victoire lors du derby face à l’OL lors de la dernière journée, les Verts avaient envie d’enchaîner à la Meinau pour croire encore plus en leurs rêves de maintien. De l’autre côté, les Strasbourgeois souhaitaient renouer avec le succès après deux matches nuls et afin de revenir directement dans la course à l’Europe. Avec ces objectifs distincts et dans une Meinau chauffée à blanc, tout était donc à disposition pour assister à une belle rencontre de Ligue 1 ce samedi.

D’entrée, la rencontre s’est emballée et Strasbourg a mis beaucoup d’intensité pour aller chercher l’ouverture du score rapidement. Finalement, le RCSA n’aura pas tardé à trouver la faille. Sur une contre-attaque éclair, Emanuel Emegha a trouvé Diego Moreira en retrait. Inspiré, l’ancien de l’OL a trompé Larsonneur d’un extérieur du pied puissant (1-0, 7e). Supérieurs, les Alsaciens ont même failli doubler la mise, mais Nanasi a vu sa tentative heurter le poteau (16e). Contre le cours du jeu, l’ASSE est finalement revenue dans la partie sur une action individuelle de grande classe. Touché sur la gauche, Zuriko Davitashvili a passé en revue la défense de Strasbourg avant de placer une frappe imparable pour tromper Larsonneur (1-1, 19e).

La furia strasbourgeoise s’est abattue sur l’ASSE en seconde période

Dès lors, Strasbourg a mis les bouchées doubles pour aller reprendre l’avantage. Et alors que des vagues d’offensive se sont abattues sur la défense ligérienne, Emegha s’est illustré à travers de nombreuses tentatives infructueuses (33e, 35e) et a même vu un but lui être refusé pour une position de hors-jeu (40e). Au retour des vestiaires, la pression s’est accentuée aux abords de la surface stéphanoise mais le manque de réalisme des Strasbourgeois leur a empêché de reprendre l’avantage (50e, 53e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 78 31 +53 24 6 1 84 31 2 Monaco 55 31 +22 16 7 8 58 36 3 Marseille 55 30 +20 17 4 9 62 42 4 Nice 54 31 +20 15 9 7 59 39 5 Strasbourg 54 31 +13 15 9 7 51 38 6 Lille 53 30 +15 15 8 7 47 32 7 Lyon 51 30 +17 15 6 9 58 41 8 Lens 45 30 +2 13 6 11 35 33 Voir le classement complet

Finalement, après de nombreuses occasions vendangées, Emanuel Emegha a été récompensé de son activité en terminant dans le but vide après un caviar de Diego Moreira (2-1, 63e). Toujours aussi dominateurs et inspirés, les locaux ont entériné leur succès en fin de match avec la puissante frappe du gauche de Dilane Bakwa (3-1, 83e). Avec ce succès qui ne souffre d’aucune contestation, Strasbourg retrouve la victoire et se replace à la cinquième place. Mauvaise opération pour l’ASSE qui, de son côté, reste relégable et laisse Le Havre prendre une option pour prendre le large à trois journées de la fin.