L’AS Saint-Etienne en pleine euphorie pour son retour en Ligue 1

Le peuple Vert est en feu. Après une victoire compliquée à Geoffroy-Guichard, l’ASSE a eu bien du mal à valider sa montée en Ligue 1 sur la pelouse de Saint-Symphorien de Metz. Alors qu’ils étaient à onze contre dix, les Stéphanois ont rapidement été menés au score après un très bon début de match des Grenats. Mais à l’usure, Pétrot a réussi à égaliser, avant que Wadji ne parvienne à offrir la montée dans l’Élite aux Verts, à l’issue d’une longue et éprouvante prolongation. Une énorme bouffée d’air frais pour le peuple stéphanois, qui retrouve la Ligue 1, deux ans après être descendu. Une montée forte en émotions pour l’effectif vert, qui n’a pu s’empêcher de lâcher quelques larmes.

La suite après cette publicité

«Ces larmes représentent beaucoup de joie. Quand on voit ce peuple vert, on savait que la place de Saint-Etienne était en Ligue 1. On a vécu des hauts et des bas et on voit que, jusqu’au bout, cela a été compliqué. Il y a beaucoup d’émotions, j’ai envie de retenir tout le groupe, on a été exceptionnels. C’est un des plus beaux jours de ma vie en termes de football. Je pense que je ne réalise pas encore, mais c’est exceptionnel», a expliqué Léo Pétrot, le buteur de la rencontre. «J’étais venu en mission. J’avais dit que je voulais faire monter le club avec mes coéquipiers. On m’a pris pour un fou, mais j’ai réussi mon pari et je suis vraiment content pour le club. On a connu des moments très difficiles. Et justement, là, c’est un moment intense et ça fait vraiment du bien», a suivi Yvann Maçon.

À lire

Metz : l’annonce inattendue de Pierre Dréossi sur son avenir

L’OL a déjà chambré le retour de son voisin

Une montée que l’ASSE doit à son coach, Olivier D’All’Oglio, arrivé en cours de saison et alors que le club stéphanois était à la 11e place du Championnat. «On avait les occasions, on manquait de précision. Mais on a continué, je suis content. Wadji marque après une saison de grande galère, il n’aurait pas dû être là. On l’a fait, c’est une victoire vraiment collective, avec le staff médical et les dirigeants. C’est une saison folle, on ne réalise pas tout pour l’instant, on a eu des obstacles, cela a été compliqué. Ces garçons ont pris en maturité, ils sont forts maintenant», a-t-il expliqué après la montée, en confirmant vouloir rester au club. «C’est un souhait, on va se voir rapidement».

La suite après cette publicité

Le début d’une nouvelle ère pour l’ASSE, qui verra la Ligue 1 avec un nouvel actionnaire la saison prochaine. En effet, le groupe canadien Kilmer Sports Ventures (KSV) s’apprête à acquérir la totalité des parts sociales de l’ASSE, détenues majoritairement par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, président du conseil de surveillance et du directoire du club. L’été va être long pour l’ASSE, alors que son pire voisin, l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a mis la célèbre photo de Nabil Fekir en train de montrer son maillot au public du Chaudron. En légende, les Gones ont écrit : «ça vous manquait tant que ça, la fête des voisins ?». Le meilleur derby de Ligue 1 est déjà lancé.