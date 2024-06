Barrages Ligue 1 : l’ASSE remonte dans l’élite après un incroyable nul à Metz !

Il y a trois jours, l’AS Saint-Etienne avait pris une option sur la montée en Ligue 1 en battant le FC Metz au stade Geoffroy-Guichard (2-1). À la maison, les Verts avaient su parfaitement tenir des Grenats qui avaient réalisé une prestation peu convaincante. De ce fait, ces derniers n’avaient pas le droit à l’erreur face à leur public lors du match retour. Pour rectifier le tir, Laszlo Boloni décidait d’aligner une équipe très offensive avec trois attaquants autour de l’arme fatale Georges Mikautadze. D’entrée de jeu, l’un d’entre eux s’est illustré. Mais pas de la manière escomptée par les supporters présents au stade Saint-Symphorien. En effet, auteur d’une vilaine semelle sur la cuisse de Dennis Appiah (5e), Papa Diallo, titulaire sur le côté gauche de l’attaque messine, a été expulsé. Un terrible coup dur pour les locaux, réduits à dix d’entrée. Pour autant, poussés par leur public, les Mosellans ont dominé l’entame de match.

Et alors que Gautier Larsonneur a réalisé une belle parade face à Mikautadze (9e), les Grenats ont finalement pris l’avantage dans cette rencontre. Trouvé sur la gauche par Kouao, le capitaine Matthieu Udol a remis le ballon à Lamine Camara seul face au but. Le meilleur jeune africain de 2023 n’a pas tremblé pour faire basculer l’antre messin dans l’euphorie (1-0, 17e). Toujours euphorique, le FC Metz héritait même d’un penalty quelques minutes plus tard après un numéro de Georges Mikautadze. Face à Gautier Larsonneur, le natif de Lyon n’a pas tremblé pour donner l’avantage aux siens (2-0, 24e). Et alors que Matthieu Udol était proche de confirmer l’excellente première période des Grenats (29e), ces derniers ont finalement concédé un but contre le cours du jeu. Trouvé au second poteau d’un corner anodin, Léo Pétrot n’a pas tremblé pour terminer dans le but vide (2-1, 33e).

Wadji délivre l’ASSE

À égalité au retour des vestiaires, les deux équipes avaient besoin de prendre l’ascendant pour ne pas laisser leur destin se décider aux tirs au but. Une rencontre enlevée prenait alors place. Cafaro dans la surface messine, puis Udol avec une frappe qui a tutoyé la barre transervsale (50e) ont allumé les premières mèches. Et après un léger temps faible où les deux équipes se sont observées, la rencontre a failli basculer sur une action stéphanoise rondement menée. Alors qu’Ibrahim Sissoko s’est heurté violemment à Alexandre Oukidja au terme d’une belle action, Yvann Maçon a terminé dans le but vide (64e). Finalement, suite au contact rugueux entre l’attaquant de l’ASSE et le gardien algérien, le but a été refusé.

Dès lors, la rencontre s’est logiquement rythmée au gré des minutes. Chacune des deux équipes se battant pour vivre une saison 2024-2025 dans les meilleures conditions, ces dernières ont jeté leurs dernières munitions dans la bataille. Mais Van den Kerkhof côté messin (80e), et Cardona (73e) puis Mbuku (81e) ont fait preuve de maladresse. Dès lors, les prolongations ont pris place. L’occasion pour les gardiens de briller : Oukidja dans un premier temps face à Tardieu (95e) puis Larsonneur face à Atta (98e). Finalement, le score n’évoluant pas lors de la deuxième période des prolongations, malgré les belles intentions stéphanoises, Grenats et Verts ont cru devoir se départager aux tirs au but. Mais sur un superbe centre de Nathanaël Mbuku, Ibrahima Wadji a délivré tout le peuple vert en ajustant Alexandre Oukidja (2-2, 117e). Au terme d’une double confrontation maîtrisée et à l’épilogue époustouflant, l’ASSE remonte en Ligue 1 après deux ans dans l’antichambre de l’élite. De son côté, le FC Metz retourne en Ligue 2 et peut nourrir quelques regrets ce dimanche.