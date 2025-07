Mercato : Lens et Metz ont trouvé un accord pour Matthieu Udol

« Si la décision nous revenait Matthieu resterait tout le temps au club. Il est un joueur très important de notre effectif. Je crois comprendre qu’il a envie de mettre le nez à la fenêtre. Compte tenu de son histoire avec le club et des services rendus, nous ne fermerons pas la porte à double tour, mais il faut aussi que les intérêts du club soient pris en compte», expliquait il y a quelques jours le président du FC Metz au sujet de son capitaine.

Il faut dire que le latéral a été décisif toute la saison, en plus d’avoir été buteur à l’aller et au retour en barrage L1/L2 contre les Rémois. Meilleur joueur de la double confrontation, Udol a prouvé à ceux qui pouvaient encore en douter qu’il n’avait rien d’un joueur de Ligue 2. Le joueur, qui a fait toute sa formation et sa carrière au club depuis 2006 (hormis un intermède de quelques mois à Seraing dans le club satellite de Metz), totalise 185 matches en pro dont 89 en Ligue 1. Le natif de Metz va donc retrouver la première division, mais sous quel maillot ?

Matthieu Udol, une recrue d’expérience pour le RC Lens

Il paraissait peu probable que cela soit avec la tunique grenat étant donné les velléités de départ du joueur, une tendance d’ailleurs confirmée par Bernard Serin lui-même. Si le nom de Matthieu Udol a été évoqué à Saint-Étienne l’été dernier, c’est plus dans le Nord de la France que se trouve l’avenir du joueur. Selon nos informations, le RC Lens, qui cible de longue date le n°3 messin, a trouvé un accord avec le FC Metz pour le transfert du joueur, sous contrat avec le club lorrain jusqu’en juin 2027.

Si ce dernier était d’accord depuis un bon moment avec Lens, il fallait encore trouver un terrain d’entente avec Metz. Dur en affaires, Bernard Serin a finalement accepté la proposition du club artésien, forcé également par la volonté du principal intéressé, qui a d’ailleurs séché la reprise de l’entraînement. Expérimenté, Udol va donc débarquer au RC Lens sous réserve d’une visite médicale déjà prévue. Il renforcera un poste de piston gauche où Deiver Machado règne en maître depuis un long moment.