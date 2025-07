Metz : Matthieu Udol a séché la reprise de l’entraînement !

Le feuilleton Matthieu Udol n’en finit plus. Capitaine héroïque du club mosellan depuis des années, Le latéral gauche de 29 ans est l’un des joueurs les plus importants des Grenats. Mais ces derniers jours, il a annoncé ses envies de départ et assurait qu’il bénéficiait d’un bon de sortie de la part des Grenats. «Le président a dit qu’il ne voulait pas aller au clash avec moi. Je n’ai pas envie d’y aller non plus. C’est dans l’intérêt de personne. J’espère simplement que ma décision et mon désir de partir seront respectés du côté du club». Et ce mardi, l’entraîneur Stéphane Le Mignan a confirmé qu’il était absent lundi, à la reprise de l’entraînement.

«Je l’ai eu au téléphone avant la reprise, il m’a exprimé son souhait de quitter le club. C’est une situation qui est assez fréquente malheureusement pour nous, les entraîneurs. Mais on est obligé de vivre avec et on essaie de s’adapter. Il n’avait pas dit exactement qu’il ne serait pas là. Il est sous contrat, on est évidement déçu qu’il ne soit pas avec nous, c’est notre capitaine. Il y a des discussions avec les dirigeants. On veut le garder et j’espère qu’il sera avec nous dans les prochains jours parce qu’on aura besoin de lui pour réaliser une belle saison», a-t-il expliqué, dans des propos relayés par RMC Sport.