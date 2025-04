Ligue 2 : Lorient torpille Caen et valide la montée, Metz chute à Pau

Suite de la 32e journée de Ligue 2 ce samedi soir. Après le match nul du Paris FC à Rodez (1-1), les deux équipes complétant le podium, Lorient et Metz, poursuivaient leur course à la montée. Pour les Merlus, qui recevaient Caen, l’heure était à la tête. Les joueurs d’Olivier Pantaloni ont parfaitement négocié leur rencontre face aux Normands, s’imposant largement 4-0 grâce à deux buts inscrits coup sur coup par Mohamed Bamba (17e), puis Éli Junior Kroupi (24e), avant de voir Sambou Soumano parachever leur succès par un doublé (78e, 90e+3). Dans le même temps, les Messins se sont inclinés face à Pau. C’est donc officiel, les Bretons sont de retour en Ligue 1, seulement un an après l’avoir quittée.

Au Nouste Camp, les Grenats ont tout donné pour l’emporter, mais se sont fait surprendre. Bien que dominateurs, les partenaires de Cheikh Sabaly ont vu Pau se procurer plusieurs grosses occasions, notamment un penalty de Pathé Mboup, repoussé miraculeusement par Arnaud Bodart (55e). Le Sénégalais s’est ensuite rattrapé, et a ouvert le score dans les vingt dernières minutes (73e), avant que Pape Diallo ne remette rapidement les compteurs à zéro (76e). Mais les joueurs de Stéphane Le Mignan ont ensuite concédé un nouveau penalty, que Tairyk Arconte est cette fois-ci parvenu à transformer (83e), scellant le scénario du match. Score final, 2-1. Au terme de cette soirée, Lorient est plus que jamais leader de Ligue 2, trois points devant le Paris FC, et à sept de Metz, troisième avec sept unités de plus que Dunkerque et quatre de moins que les Parisiens.