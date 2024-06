JO 2024 : on connait les deux joueurs retirés de la liste de la France à la dernière minute

Ce lundi, Thierry Henry a annoncé la liste de 25 joueurs qui disputeront les Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France. Une liste pour le moins provisoire tant elle a été compliquée à faire et tant elle est sous la menace d’autres refus. D’ailleurs interrogée sur la difficulté de faire une telle liste, l’ancienne légende d’Arsenal n’a pas caché son dépit face aux refus de certains clubs.

Pour illustrer cela, le sélectionneur de l’équipe de France espoirs a expliqué qu’il avait essuyé un refus 25 minutes avant le début de la conférence de presse de ce lundi. Et selon les informations de L’Equipe, ces refus émanaient d’Aston Villa qui aurait refusé de libérer Lucas Digne et Moussa Diaby. Reste à savoir si Thierry Henry et la France essuieront d’autres refus d’ici au début des JO…