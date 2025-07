L’Arabie saoudite va prendre une mesure radicale qui va chambouler le mercato !

Championnat émergent depuis quelques saisons et disposant d’une forte puissance financière, la Saudi Pro League ne cesse de se développer et continue d’attirer de plus en plus de stars. Que ce soit Al-Hilal avec Theo Hernandez, Joao Cancelo, Ruben Neves et Sergej Milinkovic-Savic, Al-Ahli avec Franck Kessié, Riyad Mahrez et Roberto Firmino, Al-Nassr avec Aymeric Laporte, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo ou encore Al-Ittihd avec Fabinho, N’Golo Kanté, Moussa Diaby et Karim Benzema, les talents et les noms sont arrivés en nombre.

D’autres clubs richissimes se sont même rajoutés avec Al-Qadsiah promu l’année dernière et disposant de Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho Fernandez et Ezequiel Fernandez dans son effectif. Nouveau promu ambitieux, le Neom SC a lui recruté Saïd Benrahma, Alexandre Lacazette et Marcin Bulka. Des mouvements nombreux depuis quelques mercatos qui devraient se poursuivre et même augmenter prochainement.

Deux joueurs étrangers de plus pourront être alignés

En effet, la réglementation limitait les clubs à ne pas pouvoir aligner plus de 7 joueurs étrangers au cours des rencontres, mais cela a été modifié la saison dernière. Ainsi, huit joueurs non asiatiques pouvaient être alignés au cours des rencontres ainsi qu’un bonus de deux joueurs étrangers de moins de 23 ans. Cependant, cela devrait changer pour la saison à venir.

Présentateur de l’émission saoudienne Notre ligue est différente, Khaled Al-Shanif a dévoilé que la Saudi Pro League allait changer ses quotas et étendre la limite de joueurs étrangers à 10 sans limite d’âge cette fois. Ainsi, Al-Ahli qui dispose de 9 étrangers, Al-Nassr avec 7 et Neom SC qui en a 6, ont des chances d’animer l’été tandis que cette règle pourrait aussi amener Al-Qadsiah, Al-Ittihad ou encore Al-Hilal à bouger. Le mercato saoudien débutera officiellement le 20 juillet et se terminera le 10 septembre.