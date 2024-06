Jeux Olympique 2024 : la pré-liste de 25 noms de Thierry Henry avec Barcola, Lacazette et Zaïre-Emery mais pas Mbappé !

Se déroulant du 24 juillet au 9 août prochain, le tournoi olympique de football sera un moment important de la carrière de Thierry Henry comme coach de l’équipe de France Espoirs. Le technicien français de 46 ans, nommé à la place de Sylvain Ripoll en début de saison pour préparer l’équipe à cette échéance, sera passé au crible. Devant décrocher une médaille et si possible celle en or comme en 1984, le Champion du monde 1998 sait qu’il va avoir la pression.

Les Bleus qui figurent dans le groupe A affronteront les États-Unis le 24 juillet, la Guinée le 27 juillet et la Nouvelle-Zélande le 30 juillet pour conclure la phase de poules. Avant de potentiellement aller plus loin dans la compétition. Pour se faire, Thierry Henry a essayé de mettre en place un groupe compétitif dés le mois de septembre. Après des débuts probants, les derniers matches ont été plutôt poussifs.

Barcola, Lacazette et Zaïre-Emery sont appelés

Accrochés par les États-Unis (2-2) en mars dernier qu’ils retrouveront sur ce tournoi, les Bleus ont aussi gagné dans la douleur face à la Côte d’Ivoire (3-2). Pour se préparer au mieux, l’équipe de Thierry Henry aura trois matches de préparation. Cela commencera avec le Paraguay à Bayonne le 4 juillet prochain puis le 11 juillet à Toulon face à la République Dominicaine. Toujours au stade Mayol, la France croisera le fer avec le Japon le 17 juillet prochain.

Un programme chargé pour l’équipe de France dont les XX éléments de la pré liste de Thierry Henry viennent d’être dévoilés. Celle-ci peut évoluer jusqu’au 3 juillet et Thierry Henry a rappelé que la position des clubs peut faire bouger les choses. On retrouve ainsi Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola qui disputeront l’Euro 2024 avec la France et des cadres en Espoirs comme Leny Yoro et Castello Lukeba. Les deux joueurs de plus de 23 ans sont Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta. Par contre Kylian Mbappé n’a pas été appelé ni même Antoine Griezmann. À noter l’absence notable de Rayan Cherki qui a sûrement été le meilleur Espoir lors des derniers rassemblements des Bleuets.

La liste de Thierry Henry

Gardiens : Lucas Chevalier (Lille OSC), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC) et Robin Risser (RC Strasbourg Alsace)

Défenseurs : Bafodé Diakité (Lille OSC), Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (Fribourg), Adrien Truffert (Stade Rennais) et Leny Yoro (Lille OSC)

Milieux : Maghnés Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (VfB Stuttgart), Khéphren Thuram (OGC Nice), Lesley Ugochukwu (Chelsea) et Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Attaquants : Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace) et Mathys Tel (Bayern Munich)