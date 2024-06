Le salaire XXL de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’Angleterre en panique avant l’Euro 2024

Jackpot pour Mbappé avec le Real Madrid

Excellente nouvelle de taille pour les Merengues, l’officialisation de la signature de Kylian Mbappé est imminente selon AS et le reste de la presse ibérique. Madrid est impatient d’accueillir sa star et l’annonce tant attendue devrait tomber dans la journée de lundi ou, au plus tard, mardi. Tout est signé entre les deux parties et les derniers détails qui manquaient sont déjà réglés. L’intention des deux clans était d’annoncer la nouvelle avant l’Euro pour ne pas perturber le joueur. Skysports a même dévoilé plus en détail les contours du contrat du joueur. Le Français devrait percevoir une prime à la signature de près de 100M€, et s’engager pour cinq ans assortis d’un salaire de 15M€ net par an. Le Real paiera la prime de signature en plusieurs versements tout au long de son séjour au club.

Les Three Lions sont terrifiés à l’approche de l’Euro 2024

En Angleterre, le Daily Star qui fait un jeu de mots sur sa une avec le surnom de l’équipe d’Angleterre pour la qualifier de menteuse. En effet à l’approche de l’Euro 2024, beaucoup de joueurs mentiraient sur leur condition physique, en disant que tout va bien alors ces derniers sont épuisés à en croire les déclarations de Gareth Southgate. Avec un premier match de préparation ce soir face à la Bosnie, le sélectionneur a très peu de certitudes sur plusieurs plans. Jack Grealish joue gros ce soir et pourrait ne pas être appelé, Maguire et Shaw pourraient manquer le premier match de l’Euro et le sélectionneur n’a pas trouvé de joueur au milieu de terrain pour accompagner Declan Rice.

Barcelone pense à Kingsley Coman

Hansi Flick souhaite que son ailier gauche à la rentrée soit Kingsley Coman toujours selon Sport. Le Français était un joueur clé du système du technicien allemand lorsqu’ils étaient au Bayern et Flick souhaite compter à nouveau sur lui. Le nouvel entraîneur du Barça apprécie sa capacité à défendre et son profil provocateur. L’arrivée de Coman, répondrait en plus au besoin du club qui cherche un ailier gauche. Aucun prix n’a filtré, mais avec un contrat jusqu’en 2027, on s’imagine qu’il va coûter très cher.