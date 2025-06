Ousmane Dembélé envoie un message à la concurrence pour le Ballon d’Or

Ousmane Dembélé est décidément un joueur déroutant. Souvent critiqué pour sa maladresse face au but, le joueur du PSG a attendu ses 28 ans et un repositionnement dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique pour réaliser sa meilleure saison. Et quelle saison ! En 49 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien Barcelonais a marqué 33 buts et délivré 15 passes décisives, remportant au passage tous les titres possibles avec son club : Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France et surtout la Ligue des Champions le 31 mai dernier contre l’Inter (5-0).

Il fait désormais partie des favoris pour le trophée du Ballon d’Or, lui qui n’a jamais été parmi les nommés. «J’espère être dans les trente nommés déjà, sourit dans un long entretien à France Football ce samedi. J’ai connu des années difficiles avec des blessures, des mauvaises performances aussi… Cette saison, je pense avoir été performant, donc on verra ce qui va se passer. Ce serait exceptionnel d’avoir mon nom dans la liste. Et être l’un des favoris est déjà une grande victoire même si j’espère le gagner un jour.» Sa candidature prend de l’épaisseur. Même Kylian Mbappé voterait pour lui.

«Rien que l’objet, le ballon, il est exceptionnel»

Il devra faire face à la concurrence principalement de ses anciens coéquipiers, principalement Lamine Yamal et à un degré moindre Raphinha. Dembélé n’en fait pas une obsession de ce Ballon d’Or et a même presque du mal à assumer ce statut de favori. «Ce sont des choses difficiles à dire (qu’il vise le Ballon d’Or). Mais, gagner un Ballon d’Or quand tu es un joueur de foot, c’est évidemment le Graal individuellement. C’est quelque chose qui te fait rêver quand tu es petit. Je me souviens à l’époque où c’était dans Téléfoot quand je voyais les joueurs apparaître pour recevoir le Ballon d’Or, c’était incroyable. Rien que l’objet, le ballon, il est exceptionnel.»

Dans cet entretien, l’international français a même du mal à se vendre, là où un Lamine Yamal par exemple assume complètement son statut et revendique de vouloir ce trophée. «Depuis tout petit, je veux donner du plaisir aux gens qui viennent au stade, répond Dembélé lorsqu’on lui demande en quoi il ferait un beau vainqueur. J’aime dribbler mais je suis aussi quelqu’un qui aide énormément l’équipe, qui veut faire marquer, qui va marquer aussi. Après, chacun pense ce qu’il veut et vote ce qu’il veut. Si tu aimes bien Ousmane Dembélé, c’est bien, si tu ne l’aimes pas, la vie continue. On verra bien.»

Se servir de la Coupe du Monde des Clubs pour briller

Battu dans un match dans le match par Lamine Yamal lors de ce match fou en demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l’Espagne, Dembélé a l’occasion de prendre une petite revanche sur son concurrent. Il s’apprête ce dimanche à entrer dans la toute nouvelle compétition de la FIFA : la Coupe du Monde des Clubs. Le PSG affronte l’Atlético de Madrid, alors que le Barça n’est pas qualifié pour cette compétition prestigieuse. Briller aux États-Unis lui permettrait de reprendre un peu d’avance dans les sondages qui ne parviennent pas à trancher entre les deux favoris pour le moment.

