CdF : pas de diffuseur officiel avant novembre

Alors que la crise des droits TV frappe de plein fouet la Ligue 1 et la Ligue 2, la Coupe de France n’est pas en reste. Ce vendredi, les dirigeants de la Fédération, Philippe Diallo en tête, ont repoussé les discussions pour l’attribution des droits télévisuels de la plus vieille compétition de France. «À l’automne, il y aura certainement une consultation sur les droits audiovisuels. J’espère que les diffuseurs seront sensibles à cette compétition», a déclaré le président de la FFF.

La suite après cette publicité

«Pour l’instant, une réforme n’est pas du tout dans les chantiers. On va voir les résultats de l’appel d’offres. Après, je reste ouvert à d’éventuels ajustements pour voir si, ici ou là, on peut moderniser la Coupe de France sans toucher à l’ADN, qui est l’affrontement entre les clubs amateurs et professionnels», a poursuivi Philippe Diallo, cherchant à obtenir le meilleur montant possible pour une compétition dont l’audimat est en chute libre.