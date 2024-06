Bayern Munich : Vincent Kompany veut déjà sacrifier un international français

Depuis de nombreuses années, le Bayern Munich aime bien s’appuyer sur des joueurs français. Jean-Pierre Papin, Bixente Lizarazu, Willy Sagnol, Valérien Ismaël, Franck Ribéry ou encore Benjamin Pavard, la Bavière a d’ailleurs souvent bien réussi à la majorité d’entre eux. Dans l’effectif actuel, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Sacha Boey et Mathys Tel maintiennent cette tradition tricolore, mais l’un d’entre eux pourrait faire les frais du nouveau projet qui va être mis en place suite à l’arrivée de Vincent Kompany en tant que coach.

La défense centrale sera un chantier et un joueur pourrait être sacrifié, il s’agit de Dayot Upamecano. C’est en tout cas ce qu’annonce Bild dans ses colonnes ce lundi. Le média allemand explique que Matthijs de Ligt est considéré comme un élément incontournable de la défense et que Kim-min Jae et Eric Dier restent dans les plans du Rekordmeister pour la saison prochaine. Un autre joueur est d’ailleurs proche de renforcer ce secteur, il s’agit de Jonathan Tah. Champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, il a un accord de principe avec les Bavarois même s’il faudra convaincre le Werkself.

La Premier League à l’affût

Une arrivée en défense qui pourrait se chiffrer à 40 millions d’euros alors que le nom d’Oumar Solet (Red Bull Salzbourg) est aussi envisagé en interne. Poussé potentiellement à la cinquième place dans la hiérarchie suite à sa fin de saison compliquée passée dans un rôle de remplaçant, Dayot Upamecano ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante par le Bayern Munich. Arrivé du RB Leipzig en 2021 contre 42,5 millions d’euros, le défenseur central français serait donc le joueur sacrifié dans ce secteur.

Ses prestations auraient été jugées insuffisantes pour le Bayern Munich en interne et ses erreurs à des moments cruciaux de la saison n’ont pas plaidé pour lui. Le média allemand fait d’ailleurs état d’un fort intérêt pour lui en Premier League à l’image de Chelsea. À 25 ans et avec l’Euro 2024 en ligne de mire avec la France, Dayot Upamecano est dans le creux de la vague au Bayern Munich où son contrat s’achève en juin 2026.