Les stars du FC Barcelone menacent déjà le Real Madrid !

On aura un Clasico en finale de Copa del Rey. Mardi, le Real Madrid l’a emporté au terme d’un match dantesque face à la Real Sociedad, allant jusqu’aux prolongations pour écarter l’écurie basque de son chemin et se qualifier pour la finale. Le Barça a lui obtenu son ticket mercredi soir, avec un court succès 1-0 contre l’Atlético de Madrid grâce à un but de l’inévitable Ferran Torres, qui marche sur l’eau en ce moment. On aura donc l’affiche dont tout le monde avait rêvé pour cette finale de coupe chez nos voisins espagnols, alors que les deux clubs sont encore en course pour le triplé championnat-coupe-Ligue des Champions.

Les Catalans, qui ont dominé leur ennemi juré à deux reprises cette saison - 4-0 en Liga et 5-2 en finale de Supercoupe d’Espagne - sont d’ailleurs clairement confiants quant à leurs chances de l’emporter. « Le triplé est possible », titre ainsi le quotidien catalan Sport, qui donne déjà rendez-vous aux Merengues pour cette finale du 26 avril. Et les joueurs du Barça ont aussi tenu des discours plutôt conquérants après la rencontre.

Le triplé ou rien

« Heureux de jouer une autre finale. On va essayer de gagner évidemment. Ce que nous voulons, c’est faire plaisir aux fans. Une finale contre le Real Madrid ce n’est clairement pas facile, mais il est clair que nous ne devons avoir peur d’aucune équipe. Nous sommes le Barça et nous allons contrôler le match comme nous faisons contre tout le monde. On espère qu’on pourra faire un match comme ceux qu’on a faits contre eux récemment », a par exemple lancé Pedri en zone mixte.

« Une finale nous motive à mort, alors imagine quand c’est face à l’ennemi juré », a pour sa part lancé le héros du match, Ferran Torres. « C’est un Clasico, c’est le top du top, on veut le gagner », a expliqué Fermin Lopez, alors que Jules Koundé a aussi évoqué ce match en zone mixte : « les Clasicos ont toujours une saveur spéciale. Et les deux premiers Clasicos de la saison se sont bien passés ». Ce sera la huitième opposition entre les deux géants du foot espagnol en finale de Copa del Rey, et pour l’instant, le bilan est favorable aux Madrilènes, avec 4 victoires merengues. Rendez-vous le 26 avril à Séville…