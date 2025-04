Coupe du Roi : le Barça fait tomber l’Atlético et affrontera le Real Madrid en finale !

Après le match nul spectaculaire de ce mardi entre le Real Madrid et la Real Sociedad (4-4, 5-4 en cumulé pour le Real Madrid) lors de la demi-finale retour de C1, c’était au tour du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid de s’affronter. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul dingue (4-4) et on s’attendait donc à un spectacle similaire sur la pelouse du Riyadh Air Metropolitano. Pour l’occasion, Hansi Flick alignait une formation séduisante avec un trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Ferran Torres laissant ainsi Lewandowski au repos dans un mois d’avril qui s’annonce fatigant.

La suite après cette publicité

Le match débutait avec beaucoup d’intensité et une équipe madrilène qui était très agressive. Cela aurait d’ailleurs rapidement pu faire basculer la rencontre au moment où Cesar Azpilicueta intervenait très maladroitement sur Raphinha. L’arbitre donnait un carton jaune, mais le camion du VAR signalait que le geste l’ancien Marseillais méritait bien plus qu’un simple jaune. Et malgré des images assez flagrantes, Jose Luis Munuera Montero ne revenait pas sur sa décision et maintenait son jaune. Une faute qui donnait le tempo d’une rencontre très hachée avec des Colchoneros qui multipliaient les fautes et un Barça dominateur, mais pas si dangereux que ça.

Un Clasico en finale !

Il fallait miser sur le génie de Lamine Yamal pour débloquer la situation. Le jeune attaquant de 17 ans délivrait une passe chirurgicale dans le bon tempo pour Ferran Torres. L’ancien de City s’arrachait pour placer son pointu et tromper un Musso qui ne pouvait rien faire (1-0, 27e). Un but précieux qui donnait l’avantage au Barça sur l’ensemble des deux matches. Au retour des vestiaires, mécontent du visage affiché par son équipe, Diego Simeone décidait de faire trois changements d’un coup. Galan, Lenglet et Sorloth étaient lancés dès la 46e minute.

La suite après cette publicité

Des changements qui permettaient à l’Atlético de montrer un autre visage, du moins partiellement. Car les coéquipiers d’Antoine Griezmann étaient incapables de perturber une équipe barcelonaise sereine et tranquille. Il y avait bien ce but hors-jeu de Sorloth en fin de rencontre. Mais c’est tout. Le Barça n’aura pas roulé sur son adversaire du jour, mais il a montré une impressionnante sérénité et une maitrise assez bluffante. Avec cette courte victoire, les Blaugranas se qualifient pour la finale et affronteront le Real Madrid lors d’un nouveau Clasico qui s’annoncera palpitant. Rendez-vous le 26 avril prochain !