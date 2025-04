Commission de discipline : sanction clémente contre le PSG dans l’affaire Rabiot, la LFP donne match perdu à Montpellier

Le menu s’annonçait particulièrement copieux pour la commission de discipline de la Ligue de football professionnel ce soir. Elle se réunissait ce mercredi pour examiner plusieurs dossiers chauds des dernières semaines, en plus d’attribuer ses sanctions habituelles. Il y avait tout d’abord le cas des banderoles insultantes envers Adrien Rabiot et sa famille lors du dernier PSG-OM (16 mars) au Parc des Princes. L’enjeu était notamment de définir la responsabilité des dirigeants parisiens, qui estiment ne pas être en mesure de contrôler l’ensemble des banderoles introduites dans son stade.

La suite après cette publicité

Bien sûr, le joueur et sa mère Véronique Rabiot, qui ont porté plainte contre X, assurent du contraire. La commission de discipline a rendu une décision plutôt clémente avec une «fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes», à compter du mardi 8 avril 2025. Cela concerne donc la réception de Le Havre en Ligue 1 le 19 avril prochain. Le PSG s’en tire plutôt bien même si une lourde sanction n’était pas non plus attendue.

Score entérine pour Montpellier-ASSE

Autre dossier examiné par la session du soir, le cas de la rencontre interrompue entre Montpellier et Saint-Etienne, le 16 mars dernier. Pour rappel, ce match de la 26e journée s’était arrêté à la 63e minute (0-2). Après le second but des Verts signé Stassin, des supporters du MHSC avaient lancé des fumigènes sur la pelouse, en plus de quelques bombes agricoles, avant qu’un engin pyrotechnique envoyé depuis la tribune ne déclenche un début d’incendie. Des sièges ont même été arrachés et lancés en direction de la pelouse, obligeant l’arbitre du jour, puis le préfet à l’interruption définitive de la rencontre.

La suite après cette publicité

Les fans montpelliérains n’ont pas supporté ce voir leur équipe s’enfoncer un peu plus au classement, elle qui est déjà lanterne rouge de Ligue 1. La sanction est tombée, la commission donne la victoire aux Verts. «Le match Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne ne reprendra pas. Le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption est définitivement entériné» explique le communiqué, qui indique également la fermeture de la tribune d’où sont venus les incidents jusqu’à la fin de la saison et avec effet immédiat.