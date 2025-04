Atlético : la déception de Diego Simeone

Ce début d’année 2025 est décidément cruel pour l’Atlético de Madrid. Éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid au mois de mars au terme d’un scénario rocambolesque, les Colchoneros ont subi le même sort en demi-finale de Coupe du Roi ce mercredi soir. Après un extraordinaire match nul 4-4 à l’aller, les joueurs de Diego Simeone se sont inclinés sur la plus petite des marges au Metropolitano (0-1). Forcément, il y avait de la déception dans les rangs madrilènes.

Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Simeone n’a pas caché sa frustration après cette nouvelle déconvenue en coupe : « nous devons accepter notre place et continuer à nous rapprocher des grands. Nous sommes aussi tristes que les supporters. » Il a cependant estimé que son équipe « a bien joué en Coupe et en Ligue des Champions » et « continue de bien jouer en Liga ». À six points du Barça en championnat, les Rojiblancos devront rapidement se remettre la tête à l’endroit avant d’affronter le FC Séville ce dimanche.