Les nouvelles accusations de la presse catalane contre le Real Madrid, Gyökeres a choisi entre Arsenal et Manchester United

La bataille est déjà lancée entre le Real et le Barça

Hier soir, le Barça s’est imposé 1-0 face à l’Atlético de Madrid au Metropolitano et affrontera donc le Real Madrid le 26 avril prochain en finale de Coupe du Roi. Le Barça, maître historique de la Coupe avec 31 trophées, vise un deuxième sacre sous Hansi Flick, tandis que le Real a remporté quatre des sept finales face aux Blaugranas. La dernière confrontation en 2014 avait vu les Madrilènes l’emporter grâce à Bale. D’ailleurs, la presse catalane lance déjà les hostilités en accusant le Real Madrid de favoritisme tout au long de la compétition. Pour Sport, face au Celta en huitièmes, il y a eu un penalty non sifflé pour les Galiciens et une expulsion évitée pour Endrick qui ont déclenché de vives réactions. En quart contre Leganés, des fautes controversées ont été signalées sans conséquence. En demi-finale face à la Real Sociedad, un hors-jeu clair non signalé a conduit au but décisif de Tchouaméni. Malgré ces controverses, Madrid est en finale et visera un nouveau sacre.

La destination de Viktor Gyökeres se précise

À l’approche du mercato d’été, la machine à marquer portugaise fait rêver plusieurs clubs européens. Dans l’édition du jour de Mundo Deportivo, on apprend qu’Arsenal et Manchester United mènent la course à sa signature. Avantage pour les Gunners étant donné que l’attaquant suédois veut jouer la Ligue des Champions. Arsenal est presque assuré d’y participer alors que Manchester United occupe la 13ème place de Premier League. Seule une victoire en Ligue Europa permettrait à Manchester United d’y participer. Ainsi, Arsenal serait désormais l’option privilégiée pour Gyökeres. Le Sporting espère que cette lutte des clubs augmentera le prix final du transfert.

Avenir incertain pour Kolo Muani et Conceição

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor à la tête de la Juventus, les cartes ont été redistribuées. Francisco Conceição et Randal Kolo Muani ont vu leur temps de jeu chuter et sont sous la menace d’un départ. L’avenir des deux joueurs dépend d’une qualification de la Vieille Dame en Ligue des Champions. Sans cet objectif crucial, leur maintien devient incertain en raison des salaires élevés. Au-delà de l’aspect économique, c’est sur le volet sportif qu’ils sont attendus. Kolo Muani, brillant à son arrivée, a vu son statut chuter sous Igor Tudor, qui privilégie Vlahovic. Son rachat à 60-70 M€ semble difficile sans un retour en forme. Conceição, lui aussi en prêt, a alterné le bon et le moins bon, et a été affecté par des blessures. Son adaptation au nouveau système de Tudor sera déterminante.