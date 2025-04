Classement FIFA : l’Espagne passe devant la France

Il y a du changement dans le classement FIFA des nations. Après les rencontres du mois de mars, le principal fait majeur concerne le podium. Pendant que l’Argentine a conservé sa place de leader après ses victoires contre l’Uruguay (1-0) et le Brésil (4-1), la France s’est certes qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, mais les hommes de Didier Deschamps ne sont plus deuxièmes.

L’Espagne, championne d’Europe en titre, a profité de la défaite des Bleus en Croatie (lors du quart de finale aller) pour lui passer devant. Nos Tricolores restent sur le podium (3e) et sont désormais menacés par l’Angleterre (4e). Le Brésil est toujours cinquième, tandis que les Pays-Bas ont chipé la sixième place au Portugal (7e). La Belgique (8e), l’Italie (9e) et l’Allemagne (10e) complètent le top 10.

Le classement :