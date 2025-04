Man City : Jack Grealish a rendu hommage à son frère décédé

Jack Grealish a marqué un but doublement symbolique lors de la victoire 2-0 de Manchester City contre Leicester ce mercredi. Titularisé pour la première fois en 2025, l’Anglais a non seulement mis fin à une longue disette en championnat, et en a également profité pour rendre un vibrant hommage à son petit frère Keelan, décédé en 2000 à l’âge de neuf mois. Le Mancunien s’est exprimé à ce propos à l’issue de la rencontre : « ce jour est toujours difficile pour la famille, donc marquer et gagner était formidable ».

Après son but, le joueur de 29 ans a publié sur Instagram une photo de sa célébration accompagnée d’un hommage à son frère, avec un cliché de sa pierre tombale. Cet hommage n’a pas laissé indifférent Pep Guardiola, qui a exprimé son soutien en conférence de presse : « je ne le savais pas. Je n’imagine pas à quel point cela doit être difficile pour sa mère, son père, sa sœur et toute la famille. C’est un bon jour pour se souvenir de lui ; je suis sûr qu’ils se souviennent de lui tous les jours », a déclaré l’entraîneur des Skyblues.