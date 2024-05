Salzbourg : 4 clubs se livrent une bataille pour Oumar Solet

Le RB Salzbourg, véritable pourvoyeur de jeunes talents. Si la formation la plus titrée d’Autriche va devoir batailler jusqu’au bout pour décrocher le 18e sacre national de son histoire, dans la mesure où elle compte 2 longueurs de retard sur le Strum Graz qui truste en tête du classement, elle devrait disputer à minima le tour préliminaire de la Ligue des Champions édition 2024-2025. Reste à savoir si cette énième épopée européenne se réalisera avec l’ensemble de ses pépites à son bord. Au cours des dernières années, le RB Salzbourg s’est forgé une solide réputation de vivier à talents où de nombreux jeunes à fort potentiel ont crevé l’écran avant d’aller s’aguerrir ailleurs. Le dernier cas en date se nomme Benjamin Sesko, attaquant slovène prometteur vendu à prix d’or à Leipzig l’été dernier.

Ayant coutume de construire son succès en misant sur la jeunesse, le club appartenant à la firme Red Bull depuis 2005 se prépare déjà à être attaqué de toutes parts pour ses pépites à l’heure où le mercato estival se profile à l’horizon. Outre l’attaquant ivoirien Karim Konaté, meilleur buteur du championnat autrichien avec 18 réalisations à son actif, Oumar Solet pourrait lui voler vers de nouveaux horizons. En difficulté à l’Olympique Lyonnais, le joueur formé au Stade Lavallois n’a pas hésité une seule seconde lorsque l’opportunité de s’exiler en Autriche s’est présentée à lui. Là-bas, le natif de Melun a retrouvé des sensations de jeu avant de bousculer la hiérarchie en s’installant durablement dans le onze de départ des Bullen. Auteur d’une première saison remarquable avec les pensionnaires de la Red Bull Wals-Siezenheim, le Français a pris du galon en découvrant la Ligue des Champions avec son écurie.

En fin de cycle en Autriche, Oumar Solet ne manque pas de courtisans !

Solide et régulier, le colosse d’1m92 enchaîne les saisons complètes avec le club de la ville Mozart. Auteur de 20 apparitions pour 1 but et 1 passe décisive depuis la reprise en août, le Français, pourtant fragilisé par quelques pépins physiques lors de la première partie de saison qui l’ont tenu à l’écart des pelouses pendant de longues semaines, songe désormais à franchir un nouveau pallier dans sa jeune carrière. Après quatre saisons effectuées en Autriche, le joueur de 24 ans n’a pas l’intention de prolonger son bail, ce qui ouvre la porte à un départ cet été. Selon nos informations, le RB Salzbourg ne veut pas prendre le risque de voir son défenseur polyvalent partir libre au terme de son contrat en juin 2025. En fin de cycle, le principal intéressé ne manque pas de courtisans. Adversaire du RB Salzbourg en Ligue des Champions cette saison, l’Inter Milan avait entamé des discussions avec son entourage en vue d’un transfert cet été.

Si les négociations entre les deux parties n’ont pas abouties, le défenseur polyvalent de 24 ans s’est également retrouvé dans le viseur du RC Lens puis du Napoli, deux formations cherchant à recruter dans ce secteur. Si le champion d’Italie 2023 semblait tenir le bon bout de la corde pour enrôler l’international U20 français, ce dernier n’a finalement pas plié bagage. Si son départ a jusqu’à présent été bloqué par son club, le natif de Melun dispose désormais d’un bon de sortie et pourrait rapporter un sacré pactole à la formation autrichienne. À ce titre, le Bayern Munich souhaite grandement se renforcer en défense centrale, insatisfait des performances de Kim Min-Jae et Dayot Upamecano. Il en va de même pour le VfL Wolfsburg, qui pourrait opter pour le joueur de Salzbourg afin d’anticiper un éventuel départ de Maxence Lacroix. Enfin, nous sommes en mesure de vous confirmer un vif intérêt de West Ham et de la Roma. Si les Hammers comptent profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour consolider leur charnière centrale, les Romains sont également en quête de renforts défensifs. A suivre…