Harry Kane ne veut pas quitter le Bayern Munich

Joueur du Bayern Munich depuis 2023, Harry Kane a certes coûté un peu plus de 100 M€ aux Bavarois, mais le buteur anglais de 31 ans) fait des merveilles en Allemagne. Depuis qu’il évolue à Munich, Kane a inscrit 77 buts et délivré 24 passes décisives en 83 rencontres, toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant britannique est pourtant au coeur de rumeurs annonçant un éventuel départ. Des bruits de couloir face auxquels il a réagi.

« J’ai dit tout au long de ma carrière que je ne suis pas quelqu’un qui aime se projeter dans l’avenir. Je suis extrêmement heureux ici. Nous avons une équipe et une équipe d’entraîneurs fantastiques. J’ai l’impression que tant que je suis en pleine forme, je veux jouer au plus haut niveau possible et c’est le plus haut niveau possible. Je sais que beaucoup de choses peuvent changer dans le football en peu de temps, mais en fin de compte, c’est ici (au Bayern) que je me concentre. Je ne pense pas à une autre équipe ou à un autre championnat. J’aime suivre le courant et pour l’instant, le courant est ici, au Bayern Munich. Je ne sais pas d’où elles viennent (les rumeurs), mais je suis heureux ici au Bayern Munich », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par The Athletic.