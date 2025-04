Le PSG a 6 concurrents pour une priorité à 70 M€

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a souhaité resserrer les boulons derrière. Luis Campos a donc sorti sa caisse à outils pour tenter de dénicher le joueur qui conviendrait totalement à ce Luis Enrique désirait. Et c’est en Allemagne qu’il a trouvé la perle rare. Plus exactement à l’Eintracht Francfort, un club avec lequel les Franciliens ont récemment traité pour les transferts de Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike. Cette fois-ci, c’est Willian Pacho qui a été au centre de leurs discussions. Le roc défensif équatorien a finalement rejoint la capitale française où il est rapidement devenu incontournable. Décidé à rajeunir le secteur défensif, notamment en cas de départ de Marquinhos, le PSG scrute déjà le marché.

Et c’est de nouveau de l’autre côté du Rhin que Luis Campos et ses équipes regardent. Cette fois-ci, leurs yeux se dirigent vers Dortmund. La semaine dernière, Bild a révélé que Nico Schlotterbeck est dans les petits papiers parisiens. Leader défensif du BVB, l’international allemand est une valeur sûre de Bundesliga. Auteur de 37 matches toutes compétitions confondues, le footballeur âgé de 25 ans coche toutes les cases puisqu’il est jeune tout en étant expérimenté. Il aime également participer à la construction du jeu tout en étant très offensif. Des atouts qui plaisent à Luis Enrique et au PSG. Mais les champions de France ont encore du chemin à faire avant d’enrôler le natif de Waiblingen.

Le BVB et 5 autres clubs concurrencent le PSG

Tout d’abord, les Marsupiaux ne sont pas forcément pour son départ cet été. Ils croient en lui et veulent même en faire leur capitaine en cas de prolongation de contrat. Celle-ci serait d’ailleurs accompagnée d’une augmentation de salaire. Bild ajoute ce mardi que le BVB discute avec l’entourage du joueur sous contrat jusqu’en 2027. « Nous nous connaissons depuis très longtemps, nous nous respectons et nous avons une grande confiance. Nico le sait. Nous discuterons du reste en interne ! », a d’ailleurs lâché le directeur sportif Sebastian Kehl au média allemand, qui précise que le défenseur qui perçoit actuellement 5 M€ par an pourrait largement réclamer 10 M€ par saison. Car il est bel et bien en position de force dans ce dossier.

En effet, plusieurs gros clubs souhaitent le recruter cet été. En plus de Paris, Arsenal, Newcastle, le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur le coup d’après Bild. Liverpool également. Les Reds voient en lui le successeur de Virgil van Dijk, qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour s’attacher ses services, il faudra lâcher un gros chèque d’au moins 70 M€. C’est le prix fixé par le BVB si jamais le joueur venait à ne pas prolonger et pousser pour son départ. Interrogé sur le sujet il y a quelques jours, il a confié : « je suis vraiment heureux d’être ici et je sais ce que cela signifie de jouer pour le club. Le BVB reste mon premier interlocuteur. Nous nous réunirons cet été pour discuter du plan pour les prochaines années.» La suite au prochain épisode…