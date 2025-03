Le PSG a flashé sur Nico Schlotterbeck !

Depuis deux ans, le Paris Saint-Germain a changé de stratégie. Terminées les dépenses somptuaires pour attirer des stars mondiales. Désormais, si Paris doit sortir le chéquier, c’est pour attirer les meilleurs talents en devenir. C’est dans cette optique que João Neves (19 ans, 70 M€), Willian Pacho (22 ans, 40 M€), Gonçalo Ramos (23 ans, 65 M€) ou encore Désiré Doué (19 ans, 50 M€) ont été enrôlés. Et ce n’est pas fini. Les Rouge et Bleu ont encore plusieurs secteurs de jeu à renforcer et la défense en fait partie. Si le poste de latéral mériterait bien des renforts, les champions de France en titre veulent aussi préparer l’après-Marquinhos.

Le capitaine parisien est âgé de 30 ans et dispose encore de trois ans de contrat (2028). Mais Luis Enrique l’a souvent répété en conférence de presse : il ne veut pas de tauliers qui se reposent sur leurs lauriers et veut imposer une concurrence de tous les instants afin de pousser ses joueurs à se surpasser. Et Marquinhos n’échappe pas à la règle. D’ailleurs Bild nous apprend que le PSG aurait flashé sur l’un des tauliers de la défense du Borussia Dortmund. Son nom ? Nico Schlotterbeck. « Les performances qu’il a récemment montrées lors des matchs internationaux contre l’Italie (1/4 de finale de Ligue des Nations, ndlr), mais aussi en demi-finale de la Ligue des Champions l’année dernière contre les Français, ont impressionné les patrons du PSG », écrit le journal allemand.

Liverpool est aussi sur le coup

Âgé de 25 ans, ce grand gaillard de 1,91m évolue chez les Marsupiaux depuis 2022. Arrivé chez les Jaune et Noir en provenance de Fribourg, et surtout en échange d’un chèque de 20 M€, Schlotterberg possède des qualités de défenseur manieur de ballon, très appréciées par Luis Enrique. « Schlotterbeck est un défenseur central très offensif qui a de grandes capacités à construire le jeu. Il est toujours impliqué dans l’attaque et aime jouer des ballons verticaux et risqués. Il a donc besoin d’un défenseur à ses côtés qui ne s’occupe que de la défense et qui couvre ses arrières. Schlotterbeck a montré sa polyvalence contre l’Italie : il peut jouer dans un rôle central au sein d’une défense à quatre (habituellement à Dortmund), dans une défense à trois (lors du match nul 3-3 contre l’Italie) ou, comme alternative, en tant que latéral gauche (lors du match aller contre l’Italie). Il prend souvent des risques dans ses tacles et joue une défense rugueuse, ce qui peut aussi devenir un problème. Il a déjà reçu deux cartons rouges cette saison », nous explique notre collègue de Fussball Transfers, Dominik Sandler.

Sur le papier, la piste Schlotterbeck semble coller aux desseins parisiens. De plus, le principal intéressé avait confié en début de saison qu’il ne serait pas insensible à un défi à l’étranger. «À un moment donné, je serais probablement tenté de partir à l’étranger, mais je suis ici depuis deux ans maintenant et je me suis tellement identifié au BVB que je suis vraiment excité à l’idée de jouer ma troisième saison ici, et probablement la quatrième et la cinquième aussi.» Une approche de Paris le séduira-t-il ? Bild ajoute toutefois que Liverpool est également sur les rangs (pour l’après-van Dijk) et que le BVB ne compte pas se laisser faire. Pour le convaincre de rester, les Marsupiaux pourraient lui confier le brassard de capitaine et lui offrir une prolongation avec une belle revalorisation salariale (il est actuellement sous contrat jusqu’en 2027, ndlr). Et si cela ne fonctionne pas, le BVB espèrera négocier une vente pouvant atteindre les 70 M€ pour son international allemand (20 capes). Affaire à suivre.