Le message énigmatique de Renato Sanches

Renato Sanches au travail, malgré un avenir incertain. Le milieu de terrain du PSG, prêté au Benfica Lisbonne pour la saison 2024-2025, a publié plusieurs photos sur Instagram, en train de s’entraîner seul dans un stade vide. En légende, on peut lire : «adversities are nothing new», autrement dit «Les adversités ne sont pas une nouveauté» en français.

La saison du Benfica s’est terminée samedi dernier avec la lourde défaite face à Chelsea (1-4), synonyme d’élimination en 8e de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le champion d’Europe 2016 a une nouvelle fois été frappé par des blessures à répétition, disputant seulement 10 rencontres en Liga portugaise. Pour le moment, les Aigles n’ont pas activé la clause d’achat de 10 millions d’euros incluse dans son contrat de prêt. Si la situation se maintient, le PSG s’activera probablement pour trouver une autre porte de sortie à son joueur.