L’énorme troll de Galatasaray contre José Mourinho

José Mourinho a encore fait des siennes lors du derby contre Galatasaray. Son équipe a perdu dans ce quart de finale de Coupe de Turquie (2-1) et il n’a visiblement pas supporté. En fin de rencontre, il s’est rendu coupable d’un mauvais geste sur Okan Buruk, l’entraîneur adverse, en lui pinçant le nez. Ce dernier s’est écroulé au sol et s’en est suivi un début de bagarre général.

De quoi pimenter encore un peu plus l’après-match, déjà très chaud en Turquie. Galatasaray s’est fendu de plusieurs tweets pour se moquer de l’entraîneur portugais. Il y a d’abord eu ce premier message avec la photo des deux coachs sur le banc : «il ne faut pas attaquer, il faut digérer». Le compte X a ensuite publié un second post avec une animation cette fois montrant Mourinho en train de pleurer et de faire des cauchemars de Galatasaray, avant de se réveiller dans un établissement psychiatrique avec une camisole de force.