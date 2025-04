Fenerbahçe : José Mourinho pince le nez du coach de Galatasaray après une bagarre générale

On le sait, les derbys entre Fenerbahçe et Galatasaray sont souvent très chauds. Et ce quart de finale de Coupe de Turquie n’a pas dérogé à la règle. Si Galatasaray a réussi à s’imposer 2 buts à 1, la rencontre a été marquée par une énorme bagarre générale après plusieurs incidents survenus dans le jeu et une série de cartons.

Les deux bancs de touche en sont venus aux mains, mais le match a pu reprendre avec onze minutes de temps additionnel. Et à la fin du match, José Mourinho a complètement craqué en allant pincer le nez de l’entraîneur adverse, Okan Buruk, qui en a profité pour se rouler par terre. Le Special One risque encore une fois de passer par la case commission de discipline.