LdC : Vinicius Junior élu meilleur joueur de la compétition, Jude Bellingham meilleur jeune

Une campagne incroyable pour Vinicius Junior. L’ailier brésilien de 23 ans a réalisé une saison exceptionnelle et notamment en Ligue des Champions. Sacré pour la deuxième fois après 2022, Vinicius Junior a porté le Real Madrid tout au long de la compétition et a réalisé une phase finale de haute qualité. Auteur de 6 buts - dont un en finale - et 5 offrandes en 10 matches, il a été particulièrement déterminant.

Un impact énorme qui lui permet d’être récompensé individuellement. À l’instar de Rodri l’an dernier, Vinicius Junior a été sacré meilleur joueur de la compétition sur l’édition 2023/2024. Une belle reconnaissance pour l’international auriverde. Jude Bellingham a reçu de son côté le trophée de meilleur jeune du tournoi et succède à Khvicha Kvaratskhelia du Napoli.