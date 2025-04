Ligue des Champions : le Real Madrid craint le pire pour Mbappé, Vinicius et Rüdiger !

Le Real Madrid retient son souffle, à 4 jours de se rendre sur la pelouse d’Arsenal en quart de finale aller de Ligue des Champions. Le club espagnol pourrait être contraint de faire le voyage à Londres sans quelques cadres en raison des célébrations de 4 joueurs lors de la qualification au tour précédent contre l’Atlético de Madrid. Problème, ces 4 éléments ne sont pas n’importe qui : Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos, soit trois titulaires et un remplaçant régulièrement utilisé.

La commission de discipline de l’UEFA doit rendre son verdict ce vendredi après avoir analysé les images et la demande des Colchoneros de s’emparer de ce dossier. Après la séance des tirs au but fatale aux hommes de Diego Simeone, avec cette fameuse tentative refusée à Julian Alvarez, les Merengues sont allés fêter avec leurs supporters, mais ils ont aussi reçu une pluie d’objets de la part des fans de l’Atlético de Madrid présents en très grand nombre au Wanda Metropolitano.

Décision aujourd’hui pour l’UEFA

C’est à ce moment qu’ils ont répondu par des gestes de provocations. Mbappé a été vu en train de toucher ses parties génitales, ce qui rappelle un certain Cristiano Ronaldo il y a quelques années face à ces mêmes Colchoneros. Vinícius est lui accusé d’avoir provoqué le public en multipliant les gestes en direction des tribunes. Ceballos a lui été surpris, alors qu’il prenait la direction du tunnel, à effectuer des gestes obscènes. Enfin, Rüdiger a lui carrément mimé un égorgement…

C’est l’Allemand qui risque le plus gros, d’après les textes de l’UEFA. Son geste est considéré comme menaçant dans les textes de l’instance et une suspension est à craindre pour ce quart de finale aller, en plus d’une amende. Pour les trois autres, une simple sanction financière est évoquée au regard des affaires antérieures, mais une suspension n’est pas non plus à exclure en fonction du degré d’intensité des provocations dont seule l’UEFA est juge. En plus du cas du gardien de but, la préparation de cette rencontre de Ligue des Champions est loin d’être apaisée.