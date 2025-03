Ligue des Champions, Real Madrid : Kylian Mbappé et Vinicius Jr risquent une terrible sanction !

Le Real Madrid peut craindre le pire. Ces derniers jours, on apprenait que l’Atlético de Madrid avait décidé de déposer une plainte à l’UEFA contre 4 joueurs du Real Madrid. En effet, la direction des Colchoneros n’avait clairement pas apprécié certains gestes obscènes ou provocateurs lors des célébrations des joueurs merengues après le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Antonio Rüdiger, qui avait mimé une décapitation, Kylian Mbappé, Vinicius Jr ainsi que Dani Ceballos étaient ainsi visés. Ce jeudi, de nouvelles révélations ont d’ailleurs eu lieu sur le sujet.

Divers médias espagnols, dont Marca, ont ainsi assuré que les vidéos envoyées par l’Atlético ont bien été étudiées et qu’une enquête a été ouverte contre les quatre joueurs en question. «Un inspecteur éthique et disciplinaire de l’UEFA a été nommé pour enquêter sur les allégations de comportement indécent de joueurs du Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández et Vinícius Júnior) lors du match des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League entre le Club Atlético de Madrid et le Real Madrid CF le 12 mars 2025. De plus amples informations à ce sujet seront fournies en temps voulu», précisait ainsi le communiqué de l’UEFA, envoyé aux médias.

Mbappé et Vinicius Jr suspendus contre Arsenal ?

Et les nouvelles informations sont déjà tombées. En effet, si de nombreuses sources affirmaient jusqu’à l’heure que les joueurs visés risquaient, au pire, des sanctions financières, le verdict pourrait finalement être bien plus lourd. Dans un article consacré à cette affaire, The Times rappelle alors qu’Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Dani Ceballos font l’objet d’une enquête pour «conduite indécente» avant de lâcher une petite bombe.

Pour leur attitude, les quatre Madrilènes risquent en effet de manquer le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Le média britannique rappelle, à ce titre, que leurs actions présumées sont toutes des infractions qui pourraient déboucher sur un carton rouge et donc… une suspension pour le premier choc contre les Gunners. De son côté, l’UEFA a généralement besoin d’au moins une semaine pour rassembler des preuves, en particulier lorsque plusieurs infractions présumées sont évoquées puis l’affaire doit être portée devant l’organe disciplinaire.

Pour rappel, Mbappé a été accusé d’avoir fait un geste indécent en touchant ses parties génitales. Rüdiger a lui été photographié sur le terrain en train de faire un geste d’égorgement en direction des supporters locaux, tandis que Vinícius est accusé d’avoir provoqué la foule et d’avoir fait un geste en direction des spectateurs de l’Atletico alors qu’il s’éloignait. Ceballos, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal, aurait lui fait un geste obscène alors qu’il se dirigeait vers le tunnel. En attendant le verdict final de l’instance, le Real Madrid a de quoi trembler…