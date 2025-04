FC Barcelone : énorme coup de froid sur la prolongation de Lamine Yamal !

Ce sont les conséquences des nouveaux déboires économiques du FC Barcelone. Dans la semaine, la Liga a annoncé à travers un communiqué qu’elle invalidait la vente des sièges VIP du Camp Nou intervenue en janvier dernier. Cette transaction devait rapporter 100 M€ aux Blaugranas et leur permettre d’entrer dans les clous du fair-play financier espagnol. Avec cela, le club réalisait enfin la fameuse règle dite du 1:1 (un euro entré dans les caisses, un euro dépensé) et pouvait enregistrer les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor.

Problème, d’après l’instance, les montants annoncés ne seraient pas les bons, car ils ne correspondent pas aux comptes présentés. Hier, nouveau coup de tonnerre, le comité supérieur du sport espagnol (CSD) a retoqué la décision de la Liga en affirmant que ce jugement rendu provenait d’une commission jugée incompétente en la matière. L’institution dirigée par Javier Tebas n’a pas attendu pour réagir à son tour, en annonçant qu’elle faisait appel. Pour elle, les licences des deux joueurs cités plus haut se sont arrêtées au 31 décembre 2024.

La prolongation de Lamine Yamal au point mort

Le bras de fer est engagé et c’est un nouveau coup que doit encaisser que le FC Barcelone. «c’est une tentative de plus de déstabiliser notre équipe» avait d’ailleurs lâché Joan Laporta lors de sa première réaction dans la semaine. Pour le moment, et en attendant la suite de cette énième procédure judiciaire, Dani Olmo et Pau Victor sont inscrits et peuvent continuer à jouer mais la règle du 1:1 n’est plus appliquée depuis mercredi et le premier communiqué de la Liga. Autrement dit, le Barça n’a plus les coudées franches pour agir.

Et c’est un vrai problème pour les semaines à venir, car plusieurs prolongations sont sur la table, celles de Wojciech Szczęsny, Frenkie de Jong et surtout Lamine Yamal. Ce dernier est toujours lié à son club formateur jusqu’en 2026. Vous l’aurez compris, il y a urgence à agir puisque celui-ci devra être prolongé ou vendu cet été afin qu’il ne parte pas libre dans un an. Or, sans la règle du 1:1, les Culés sont coincés. Ils n’ont plus de marge de manœuvre. Il faut réaliser une vente majeure, surtout que, comme l’explique AS, Jorge Mendes commence à mettre la pression sur la direction, lui qui a déjà reçu plusieurs offres d’autres clubs…