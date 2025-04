La Liga annonce une terrible nouvelle pour le mercato du Barça et Dani Olmo

Le FC Barcelone pensait avoir fait le plus dur. Avec la vente des fameuses places VIP du Camp Nou l’hiver dernier, contre un montant environnant les 100 millions d’euros, le club avait pu rentrer dans les clous du fair-play financier de la Liga. Et ainsi, revenir à cette fameuse règle du 1:1, qui permet au club de dépenser le moindre euro qui entre dans les caisses du club sur le mercato. Jusqu’ici, les dirigeants catalans ne pouvaient, sous la contrainte de la Liga, en utiliser qu’une partie, afin de boucher les trous dans les comptes.

Ce levier avait aussi permis que le CSD, le Comité Supérieur du Sport espagnol, organe dépendant du gouvernement, autorise l’enregistrement provisoire de Dani Olmo et de Pau Victor en Liga. Et ce, alors que les instances du championnat espagnol, Javier Tebas en tête, s’y opposaient. Et voilà que la Liga, via un communiqué officiel, vient d’annoncer que cette vente des places VIP du Camp Nou n’a pas été validée par ces soins. Il y a des zones d’ombre autour de cette transaction, et les montants annoncés dans l’opération ne correspondent pas avec ce qui peut se lire dans les comptes présentés par le Barça.

Un prochain mercato compliqué

Conséquences de tout ça : la Liga vient de baisser le plafond salarial autorisé au FC Barcelone. Les Catalans disposent actuellement d’un cap salarial de 464 millions d’euros pour bâtir leur effectif, ce qui est déjà léger (le Real Madrid est à 754 M€ à titre comparatif), et ce plafond va donc être baissé. Une bien mauvaise nouvelle, puisque ceci empêcherait d’enregistrer Dani Olmo et Pau Victor pour la fin de saison. L’inscription actuelle avait été autorisée de façon provisoire par le CSD mais elle doit encore être confirmée définitivement au cours de ce mois d’avril. Au vu de ce que vient d’annoncer la Liga, ça s’annonce compliqué…

Il est donc tout à fait possible que Dani Olmo et Pau Victor ne puissent pas jouer sur la fin de saison. Cette "annulation" du levier utilisé par Joan Laporta l’hiver dernier va aussi avoir de fâcheuses conséquences pour le prochain mercato, alors que les Barcelonais comptaient acheter plusieurs joueurs comme Luis Diaz (Liverpool) et Vanderson (AS Monaco). Avec une marge de manœuvre qui sera très limitée et qui forcera sûrement le club à se séparer, Deco et Joan Laporta risquent donc de devoir revoir leurs plans…