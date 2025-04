La Liga déclare la guerre au FC Barcelone !

Les cas Dani Olmo et Pau Victor n’en finissent plus de faire parler. Alors que La Liga avait publié, mercredi soir, un communiqué afin d’annoncer qu’elle invalidait la vente des sièges VIP du futur Camp Nou et donc l’inscription des deux Barcelonais, le comité supérieur du sport espagnol (CSD) a finalement tranché, ce jeudi, affirmant que le jugement rendu par La Liga provenait d’une commission jugée incompétente en la matière.

« Il a été clairement et incontestablement établi tout au long de la présente procédure, et après avoir entendu les arguments des parties, que la commission de suivi n’était pas compétente pour statuer sur l’autorisation préalable et la licence demandées par le FC Barcelone », pouvait-on notamment lire sur le communiqué relayé par l’ensemble de la presse espagnole. Un ouf de soulagement pour les Culers qui vont donc bel et bien pouvoir compter sur leurs deux joueurs dans les prochains mois. À moins que la Liga pousse la formation catalane dans ses retranchements…

La Liga va faire appel !

C’est d’ailleurs la tendance actuelle puisque la Liga vient de publier un nouveau communiqué, dans lequel elle annonce qu’elle fera appel «parce que la résolution n’est pas conforme à la loi». L’instance dirigée par Javier Tebas considère, en effet, que les licences de Dani Olmo et Pau Victor ont expiré le 31 décembre 2024 et ajoute à propos de l’action du CSD, contestée en trois points distincts, que «les mesures ont été adoptées sans respecter les exigences légales et les garanties procédurales, affectant ainsi l’intégrité de la compétition».

Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi après sa victoire contre l’Atlético de Madrid, leader de Liga avec trois points d’avance sur le Real Madrid et s’apprêtant à défier le Borussia Dortmund pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone n’est donc pas encore totalement sorti d’affaire. Reste désormais à savoir si La Liga, qui conteste fermement les qualifications de Dani Olmo et Pau Victor, obtiendra gain de cause, ou non. Le Barça a de quoi trembler…