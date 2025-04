FC Barcelone : la grosse récompense qui attend Hansi Flick

Alors que son FC Barcelone affiche un visage rayonnant depuis son intronisation, Hansi Flick va visiblement être récompensé par ses dirigeants. Et ce n’est pas par une revalorisation salariale qu’il sera récompensé. D’après les informations de Mundo Deportivo, les Blaugranas ont accepté de créer une résidence dédiée aux joueurs au sein de la Ciutat Esportiva, destinée à la préparation. Cette demande, formulée peu après l’arrivée de l’Allemand en Catalogne, avait immédiatement reçu le soutien de Deco, et le projet a désormais le feu vert du conseil d’administration. Inspirée des modèles du PSG ou de la sélection espagnole, cette résidence offrirait aux joueurs des chambres individuelles pour optimiser leur repos avant et après les matchs.

La suite après cette publicité

Cette infrastructure, prévue depuis la conception du complexe, serait construite derrière le terrain Tito Vilanova et en est actuellement aux premières étapes administratives. En parallèle, le club travaille aussi sur la rénovation de l’ancienne Masia pour y installer son futur siège social. Aucune date de lancement n’a été fixée, mais cette décision semble montrer que Flick se voit rester encore quelques saisons en Catalogne.