Antoine Griezmann ne veut pas encore aller en MLS

Auteur d’une nouvelle saison solide avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (33 ans) a encore été déterminant (24 buts et 8 passes décisives en 48 matches) mais cela n’a pas suffit pour glaner un titre. Âgé de 33 ans et toujours à la recherche d’une Liga ou d’une Ligue des Champions, le natif de Mâcon est encore sous contrat pendant deux ans avec les Colchoneros. Et il ne se voit pas partir tout de suite.

La suite après cette publicité

Interrogé ce dimanche par Téléfoot, le champion du monde 2018 a pris position sur son avenir et a évoqué un possible départ en Major League Soccer : «ça donne envie, ça fait rêver ! Mais je suis à l’Atlético, je suis bien et j’espère gratter quelque chose l’année prochaine avec un trophée. Donc on a le temps.»