PSG : Marquinhos et les joueurs sont partis au clash avec la direction !

C’est probablement une affaire dont se seraient bien passés les dirigeants du PSG, eux qui sont déjà englués dans une guerre juridique avec le clan Mbappé en raison d’un mois de salaire et une prime non versée. Mais désormais, c’est à tout l’effectif, mené par son capitaine Marquinhos, que le PSG doit faire face…

Comme l’indique le quotidien L’Équipe, les joueurs du PSG ont de sacrées revendications. Selon eux, le club leur doit 300.000€ par tête. Il s’agit de primes collectives de titres glanés la saison dernière, à savoir la victoire en Ligue 1 et le sacre en Trophée des Champions, ainsi que les primes liées aux parcours en Ligue des Champions et en Coupe de France. Les joueurs parisiens n’auraient ainsi pas touché le moindre euro.

NAK ne veut pas payer les joueurs

Comment est-ce possible ? Et bien il s’agissait avant tout d’un accord oral. Aucun papier n’a été signé pour valider l’accord suite aux négociations de début de saison entre les deux parties. Nasser al-Khelaïfi n’a donc pas voulu verser tout cet argent, et il estime que c’est légitime en raison de l’absence de document officiel l’obligeant à le faire. Le président parisien serait aussi, en agissant de la sorte, en train de punir les joueurs pour leurs résultats considérés décevants ces derniers temps et surtout lors de cette saison 2022/2023.

Une petite vengeance du dirigeant qatari, qui passe logiquement mal auprès des joueurs. Marquinhos, en tant que capitaine et porte-parole du vestiaire, est déjà monté au créneau à plusieurs reprises en interne, sans succès. Une situation assez tendue donc, à laquelle il semble difficile de trouver une solution si aucun des deux camps n’accepte de céder…