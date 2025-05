LdC : l’énorme compliment de Mohamed Salah au PSG

Avant de se mesurer à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a dû éliminer Aston Villa en quarts et Liverpool en huitièmes. Face aux Reds, les Franciliens ont réalisé une performance XXL malgré un match aller dominé, mais perdu. D’ailleurs, Mohamed Salah a reconnu que les Rouge et Bleu étaient les plus forts.

La suite après cette publicité

«Je dois être honnête. Le PSG a fait un très bon match aller. Nous avons été tellement chanceux. Alisson a fait le meilleur match de sa carrière à Liverpool. Ils ont été très malchanceux. Puis ils sont venus à Anfield. Et c’est nous qui avons été malchanceux parce que nous avons touché le poteau deux ou trois fois, ils ont sauvé des ballons sur leur ligne une ou deux fois. Donc nous avons aussi été malchanceux. (…) C’était leur jour et j’ai serré les mains des joueurs après, je leur ai dit : ''Félicitations, allez la gagner !'' et c’est tout. Nous étions très en forme toute la saison, et sur le seul mois de mars, nous avons un léger coup de mou. Et nous rencontrons la meilleure équipe d’Europe à ce moment», a-t-il déclaré dans un entretien à paraître sur France Football. Un bel hommage.