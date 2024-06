L’Atlético de Madrid a bouclé sa première recrue !

Cette saison, l’Atlético de Madrid peut avoir des regrets. Quatrièmes de Liga, les Colchoneros n’ont pas brillé sur la scène nationale. En revanche, leur parcours en Ligue des Champions a été particulièrement frustrant. Éliminant l’Inter Milan, l’un des épouvantails de la compétition, en huitièmes de finale, les hommes de Diego Simeone n’ont pas su se défaire du Borussia Dortmund, finaliste de cette édition, en quarts de finale. Un parcours finalement regrettable alors qu’un chemin jusqu’en finale était abordable. Pour mieux faire lors de la prochaine cuvée, les Madrilènes ont déjà de la suite dans les idées.

Et forcément, un vent de fraîcheur sera insufflé par un mercato estival réussi. Alors que les Matelassiers sont sous la menace d’une clause absolument modique pour un potentiel départ d’Antoine Griezmann, ces derniers ont déjà acté une venue pour leur été. En effet, selon les informations du média portugais O Jogo, Rodrigo Gomes est en approche du club madrilène. Le défenseur droit de 20 ans sera vendu pour 15 millions alors que les tractations avanceraient très bien entre l’Atlético de Madrid et Braga. Prêté à Estoril cette saison, l’arrière droit a compilé 9 buts et 8 passes décisives en 36 apparitions. Un sacré bilan…