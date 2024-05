Le PSG accélère pour une première recrue

«Dream Bigger, c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes», avait avoué Nasser Al-Khelaïfi lors d’une interview en juin 2022. Une ligne de conduite que le président du Paris Saint-Germain compte bien tenir cet été. Malgré le départ de Kylian Mbappé libre en fin de saison, le dirigeant francilien compte bien renforcer son équipe mais pas forcément avec un nom ultra clinquant comme par le passé.

Et le dernier nom sorti du chapeau pour renforcer le secteur offensif parisien semble confirmer cette tendance. En effet, ce jeudi, la Gazzetta Dello Sport a assuré dans ses colonnes que les pensionnaires du Parc des Princes ont coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Le quotidien au papier rose a même indiqué que le Napoli souhaite une somme entre 100 et 120 M€ pour libérer sa star géorgienne. Ce matin, on en apprend encore plus puisque cette dernière est même la priorité de l’entraîneur parisien Luis Enrique. Ce dossier est d’ailleurs bien avancé puisque RMC Sport précise que des discussions se sont tenues ces dernières semaines en Italie entre le clan Kvara et les dirigeants franciliens.

Le PSG et le clan Kvara discutent sérieusement

Les premiers échanges auraient été d’ailleurs plutôt positifs entre tout ce petit monde. Mais pour le moment, nous n’en sommes pas encore au stade où les champions de France et l’entourage du joueur de Naples sont d’accord. Il en est de même concernant un éventuel accord avec les Partenopei. Le footballeur de 23 ans est lié à eux jusqu’en juin 2027. Et on le sait, le président napolitain Aurelio De Laurentiis est réputé pour être très dur en affaires.

Paris, intéressé depuis un petit moment, sait donc à quoi s’en tenir pour le Géorgien, auteur de 10 buts et 7 assists en 40 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (37 titularisations). Les Franciliens devront également jouer des coudes puisque Khvicha Kvaratskhelia est également dans le viseur du FC Barcelone. Il plaît énormément à Xavi Hernandez. Mais le PSG a des atouts, d’autant que le joueur est visiblement emballé par le projet proposé dans la capitale française.