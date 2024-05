L’Angleterre se paye la tête d’Harry Kane, la remontada du Real Madrid choque le monde du football

Le Real Madrid vise la quinzième

On connaît l’affiche de la finale de la Ligue des Champions à Wembley ! Battu et éliminé au terme d’un scénario de fou sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir, le Bayern Munich ne retrouvera pas Dortmund en finale. On a donc le droit à une finale totalement inédite Real Madrid - Borussia Dortmund. La victoire exceptionnelle des Madrilènes en fin de match fait la une de tous les journaux espagnols, même la presse nationale célèbre la nouvelle. «Après un match aller où, bizarrement, les Blancs ont manqué de respect à leur compétition favorite pendant quelques minutes, l’équipe d’Ancelotti s’est bien rattrapée avec un come-back auquel ils sont habitués», écrit par exemple ABC. «Le roi d’Europe est en finale après un autre miracle mémorable», s’exclame Marca sur sa Une, qui remercie une fois encore Joselu d’avoir sauvé le club dans ces ultimes minutes. Les journalistes du média AS, eux, restent encore choqués par ce qu’ils ont pu voir. «Et c’est arrivé. Encore une fois. Encore un miracle qui n’est possible que dans ce stade magique», peut-on lire dans le média sportif.

Une erreur qui fait tache

Par contre, cette fin de match a le droit à sa polémique, et elle de taille. Une décision litigieuse de l’arbitre, Szymon Marciniak, reste en travers de la gorge des Munichois. Il a sifflé un hors-jeu inexistant contre l’attaque bavaroise, sur un but annulé à De Ligt qui aurait pu nous offrir une prolongation haletante. La presse catalane, pro-Barça, s’est emparée du sujet ce jeudi matin. «Une décision désastreuse de la part du corps arbitral» jugent les journalistes de Mundo Deportivo. «Ce match restera comme un nouvel épisode dans l’histoire noire des erreurs d’arbitrage en faveur de l’équipe habillée en blanc», regrette de son côté Sport. La presse allemande, et surtout Bild, crie au scandale également ce matin. Les médias reprennent en masse les déclarations assassines des membres de l’équipe munichoise contre le corps arbitral. «C’est allé vite, ça arrive souvent à Madrid et ça m’est déjà arrivé auparavant avec le doublé de Cristiano Ronaldo il y a quelques années en 2018», a expliqué Thomas Müller au micro des journalistes.

On n’a pas terminé de parler de ce choc, qui restera sûrement longtemps dans l’esprit des fans de foot. L’Angleterre a hâte de recevoir cette finale qui risque d’être électrique. Le pays est surtout heureux de voir l’un de ses chouchous de la sélection se hisser au sommet avec le Real Madrid. Jude Bellingham est omniprésent sur les Unes britanniques. «Jude a remporté le droit de se vanter devant son capitaine anglais Harry Kane», peut-on lire dans les colonnes du Daily Star. Les deux Anglais sont souvent comparés. Le buteur du Bayern Munich termine la saison sans trophée majeur, comme il a pu en avoir l’habitude avec Tottenham. Le Daily Mirror critique le match du cadre des Three Lions : «une volée à l’entrée de la surface détournée par Andriy Lunin fut sa seule contribution menaçante.» Le Daily Express de son côté le compare à Joselu, qui lui, «a su trouver le chemin des filets, et a détruit le rêve de Kane». The Sun de son côté qu’Harry Kane «est vraiment malade», il a ramené sa malédiction des trophées au Bayern Munich.