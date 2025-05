Comment Liverpool a fait basculer le choix de Florian Wirtz en sa faveur

Il n’y a plus qu’à s’accorder avec le Bayer Leverkusen pour officialiser la venue de Florian Wirtz. Pas une mince affaire non plus car on parle là du plus gros transfert de l’histoire de Liverpool. Le club anglais a déjà réussi une première phase importante en parvenant à convaincre le milieu offensif de 22 ans de venir le rejoindre cet été. D’après Relevo, le joueur a donné son feu vert et est tombé d’accord avec son probable futur employeur. Mieux vaut mettre l’information au conditionnel car le dossier est bien parti, mais pas bouclé.

Le Bayer réclame tout de même 150 M€ là où le transfert devrait plutôt se négocier autour d’une somme un peu supérieure à 100 M€. Une chose est certaine, le joueur a préféré rejoindre le champion d’Angleterre plutôt que le championnat d’Allemagne. Le Bayern Munich avait fait de Wirtz sa priorité pour cet été. Malgré le tapis rouge déroulé, l’intéressé a décliné, ce que confirme ce samedi Herbert Hainer, le président bavarois. «Max Eberl (le directeur sportif du Bayern) m’a informé que Florian Wirtz penchait pour Liverpool.»

Slot a remporté le match sur Kompany

D’après les informations de Bild, c’est Hans-Joachim Wirtz, le père et conseiller de Florian, qui a informé Eberl par téléphone cette semaine pour l’informer de leur décision. Il a également donné quelques explications quant à ce choix, notamment celui de vouloir découvrir un nouveau championnat après 5 ans passés en Bundesliga, dont une victoire il y a un an avec le Bayer. Les Bavarois avaient plutôt eu l’impression à travers les précédentes rencontres du désir de rester en Allemagne. Soit leur interprétation était mauvaise, soit ils ont été emmenés sur une fausse piste.

Autre argument qui a penché en la faveur des Scousers, le discours d’Arne Slot a laissé une meilleure impression à Wirtz que celui de Vincent Kompany. D’après le quotidien allemand, le Bayern a accusé le coup une fois informé par le clan de l’international (29 sélections, 6 buts) et va devoir se concentrer sur d’autres objectifs sur ce mercato. L’argent qui avait été réservé à cet énorme transfert sera utilisé pour d’autres cibles, probablement moins onéreuses également. C’est aussi un risque pris en moins pour un club pas vraiment habitué à débourser de telles sommes.