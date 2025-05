Accord entre Liverpool et Florian Wirtz !

La tendance des dernières heures se confirme et le dossier avance désormais très vite. Florian Wirtz (22 ans) a fait le choix de rejoindre Liverpool plutôt que le Bayern Munich pour son prochain défi. C’est ce qu’affirmait les médias anglais et allemands hier soir, confirmant au passage que Manchester City avait jeté l’éponge dans ce dossier, considérant que le coût total de l’opération (environ 300 M€ entre le transfert et le salaire) était trop élevé.

La puissance économique des Reds et la perspective d’évoluer en Premier League plutôt que de rester en Bundesliga, où le milieu offensif brille depuis ses débuts professionnels en 2020, ont sans doute fait la différence dans ce dossier. Mieux encore, d’après les informations de Relevo, le joueur (45 matchs cette saison, 16 buts et 15 passes décisives) s’est mis d’accord avec le champion d’Angleterre sur les termes d’un contrat. Pour le moment peu de détails sont sortis à ce sujet sur la durée et sa structure.

Vers un transfert au-delà des 100 M€

Une chose est sûre en revanche, on se rapproche bel et bien d’un transfert de l’international allemand (29 sélections, 6 buts) vers Anfield. Liverpool doit tout de même s’entendre avec le Bayer Leverkusen sur l’indemnité de transfert à verser et les modalités. Le B04 exigeait pas moins de 150 M€ pour laisser partir sa pépite, toujours sous contrat jusqu’en 2027. La somme devrait être un peu moins élevée finalement. Le média évoque un chèque sans doute supérieur à 100 M€.

Il faudra définir entre les deux directions la part de fixe et les variables mais on se dirige vraisemblablement vers le transfert le plus cher de l’histoire de Liverpool et les 85 M€ déboursés pour Darwin Nunez en 2022. On devrait rapidement en savoir plus pour ce qui est sans aucun doute l’un des très gros mouvements de l’été. Les Reds perdent certes Alexander-Arnold, mais sont parvenus à convaincre Salah de rester. L’association entre celui qui vient d’être élu meilleur joueur de Premier League et Wirtz serait pleine de promesses.