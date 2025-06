Cérémonie Golden Kid : qui seront les pépites de demain ?

Ce samedi à 18h00 se tiendra la première cérémonie «Golden Kid» récompensant les meilleurs jeunes joueurs de France. Seront mis à l’honneur : le meilleur joueur des championnats U17 et U19 nationaux, le meilleur joueur des catégories U17 Avenir et U19 Avenir, le meilleur professionnel U19 de France, ainsi que le meilleur joueur U19 français évoluant à l’étranger. L’évènement aura lieu au Pan Piper, à Paris, et sera parrainé par l’international espoir français Mathys Tel, actuellement en pleine préparation de l’Euro Espoirs avec les Bleuets.

Golden Kid, c’est un projet engagé qui vise à valoriser la formation française et l’égalité des chances. Parmi les joueurs nommés pour les différentes distinctions : Mathis Amougou (Chelsea), Tidiam Gomis (Leipzig), Joane Gadou (Salzbourg), Herba Guirassy (Nantes), Kader Méïté (Rennes) ou encore Kylian Antonio (Lens). Choisis par plusieurs scouts de clubs professionnels, les 18 nommés connaîtront le résultat des votes dès ce soir. Le jury sera constitué d’un ancien joueur professionnel, d’un journaliste spécialisé dans le football de jeunes, d’un influenceur et de trois scouts de clubs professionnels étrangers.