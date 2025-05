Arsenal se lance dans le dossier Benjamin Sesko

Depuis quelques années, Benjamin Sesko est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe. S’éclatant avec Leipzig depuis 2023, le Slovène a confirmé tout le bien qui se disait de lui et s’est affirmé comme l’un des buteurs les plus prolifiques du Vieux Continent. Et alors que le RasenBall Sport ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne l’an prochain, son avenir semble s’écrire loin de la Red Bull Arena.

Pisté par de nombreux clubs, Sesko est devenu la priorité d’Arsenal selon les informations de Sky Germany. D’après la publication allemande, le directeur sportif allemand Marcel Schäfer serait déjà en contact avec le nouveau directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, pour discuter des conditions d’un éventuel transfert. Face aux soucis financiers du club, le RBL demande 80 millions d’euros pour libérer son attaquant qui pourrait représenter une sacrée plus-value pour l’attaque des Gunners.